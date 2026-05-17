إعلان

صحة سوهاج تكثف استعداداتها الطبية مع استمرار الموجة الحارة

كتب : عمار عبدالواحد

07:08 م 17/05/2026

طقس حار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في استجابة سريعة لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها محافظة سوهاج، أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات الحميات، وتجهيز غرف الصدمات الحرارية والإجهاد الحراري لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها.

تجهيز غرف الصدمات الحرارية بالمستشفيات

ووجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بسرعة التأكد من جاهزية غرف الصدمات الحرارية وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، خاصة خافضات الحرارة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الناتجة عن الموجة الحارة الحالية.

وأكد أهمية رفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات لضمان تقديم الخدمة الطبية بسرعة وأمان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج.

دعم الطوارئ بأطقم طبية إضافية

وشدد وكيل وزارة الصحة على دعم أقسام الاستقبال والطوارئ بأعداد إضافية من الأطباء وأطقم التمريض، لضمان سرعة التدخل الطبي والتعامل مع أي حالات طارئة على مدار اليوم.

كما وجّه الإدارة العامة للطب العلاجي بمتابعة تنفيذ التعليمات ميدانيًا ورصد انتظام العمل داخل المستشفيات بشكل مستمر، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تداعيات صحية ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

خطة وقائية لحماية المواطنين

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مديرية الصحة بسوهاج للتعامل مع موجات الطقس الحار وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع استمرار المتابعة الدورية للمستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج صحة سوهاج درجات الحرارة غرف الصدمات الحرارية الموجة الحارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 مدربين أجانب مرشحين على طاولة الأهلي لخلافة توروب.. من هم؟
رياضة محلية

5 مدربين أجانب مرشحين على طاولة الأهلي لخلافة توروب.. من هم؟
محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم الـ86.. ونجوم الفن: "ربنا يخليه لينا"
زووم

محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم الـ86.. ونجوم الفن: "ربنا يخليه لينا"
السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات
أخبار مصر

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات
هل يخفف الدعم النقدي العبء عن الدولة أم يزيد الأسعار على المواطنين؟ خبراء
اقتصاد

هل يخفف الدعم النقدي العبء عن الدولة أم يزيد الأسعار على المواطنين؟ خبراء
انطلاقا من كوبا.. كيف تهدد مسيرات إيران مواقع في أمريكا؟
شئون عربية و دولية

انطلاقا من كوبا.. كيف تهدد مسيرات إيران مواقع في أمريكا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات