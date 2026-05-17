شهدت محافظة الإسماعيلية حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع متابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

ضبط طن ونصف دقيق مدعم قبل تهريبه

وقال مجدي عبدالكريم عامر، وكيل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات تمكنت من ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنحو طن ونصف طن، بغرض بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مخالفات واسعة داخل المخابز البلدية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد كبير من المخالفات التموينية داخل المخابز، من بينها:

21 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن

9 محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل

9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

22 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن

5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف

محضران لعدم إمساك سجل بالمخبز

محضران للتوقف عن الإنتاج

رقابة على الأسواق ومحال بيع السلع

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب محضر لعدم الإعلان عن المخازن، وآخر لعدم وجود لافتة باللغة العربية.

كما شملت الحملات محاضر لإقامة أوكازيون دون تصريح، وعرض لحوم مكشوفة، و3 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لبيع الخبز السياحي بأسعار مخالفة.

مخالفات بالبدالين التموينيين ومحطات الوقود

وفي قطاع البدالين التموينيين، تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضرين للتوقف عن العمل.

أما في قطاع المواد البترولية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر توقف لمحطات وقود، ومحضرين لعدم تقديم الإخطارات المطلوبة.

استمرار الحملات وتلقي الشكاوى

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية استمرار الحملات اليومية على مختلف الأنشطة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الأرقام المخصصة لمباحث التموين وغرفة عمليات المديرية والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.