أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لمبنى كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية بمنطقة كفر سعد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجامعة التعليمية والخدمية.

متابعة صب الأساسات ونسب التنفيذ

وتابع رئيس الجامعة خلال الجولة أعمال استكمال صب أساسات الدور الأرضي للمبنى، يرافقه مدير الإدارة الهندسية ومهندسو الإدارة، للاطمئنان على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمشروع.

توجيهات صارمة بالالتزام بالجدول الزمني

وأكد الجيزاوي أن الجولة تأتي ضمن المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد، والمواصفات الفنية المعتمدة، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ.

مشروع تعليمي ضخم يخدم آلاف الطلاب

ويُعد مشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية من المشروعات التعليمية الكبرى داخل جامعة بنها، إذ يتكون من 3 مبانٍ متجاورة بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، بارتفاع أرضي و6 أدوار متكررة.

ويضم المشروع 12 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة متنوعة، و40 معملًا ومرسمًا، وقاعة عرض ومكتبة وعيادة طبية.

مراعاة ذوي الهمم وتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه

كما يضم المبنى قاعات للدروس العملية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق معايير الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في التصميم.

وتتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 800 مليون جنيه، ويستهدف خدمة أكثر من 30 ألف طالب داخل الجامعة.