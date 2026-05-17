أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تسارع أعمال تطوير مدينة رشيد، ضمن رؤية متكاملة تستهدف إعادة إحياء القلب التاريخي للمدينة، وتحويلها إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والسياحية على المستويين المحلي والعالمي.

تطوير واجهات الشوارع والمباني التراثية

وأوضحت المحافظ أن أعمال التطوير الجارية تشمل منطقتي شارع الشيخ قنديل ودهليز الملك، مع رفع كفاءة ودهان واجهات المنازل المطلة على مناطق التطوير، بما يعكس الطابع العمراني الأصيل، ويسهم في تحسين المشهد الحضاري داخل المدينة.

وأشادت بتعاون المواطنين وتفهمهم لأعمال التطوير، وحرصهم على دعم جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة رشيد، باعتبارها عاصمة البحيرة التاريخية وأحد أهم المدن التراثية في مصر.

الانتهاء من البنية التحتية وبدء السوق الحضاري

ولفتت «عازر» إلى الانتهاء من أعمال البنية التحتية في عدد من المواقع، ضمن خطة متكاملة لتطوير المسارات والفراغات العامة وتحسين البيئة العمرانية بالمدينة.

كما بدأت الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري للخضر والفاكهة والأسماك، المخصص لنقل الباعة الجائلين، بما يحقق البعد الإنساني، ويوفر فرص عمل مناسبة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للقلب التاريخي وتحقيق السيولة المرورية.

تنسيق بين الجهات لإحياء الطابع التراثي

وأشارت المحافظ إلى إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة والآثار، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي والتطوير العمراني الحديث.

ويشمل المشروع إعادة استخدام وترميم المباني التراثية، ورفع كفاءة واجهات العقارات، وإعادة تخطيط المسارات السياحية وربطها بالمناطق الأثرية، بما يسهم في خلق تجربة سياحية متكاملة.

«المنازل الفندقية» لتعزيز السياحة

وكشفت المحافظ عن تفعيل فكرة «المنازل الفندقية» بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في وضع مدينة رشيد على خريطة السياحة العالمية، واستعادة مكانتها الطبيعية كإحدى أهم المدن التاريخية في مصر.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في مسار التنمية بمحافظة البحيرة، ضمن رؤية شاملة لإحياء المدن التاريخية وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين، وتعظم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية للمدينة.