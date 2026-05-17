بسبب التكييف.. حريق داخل مسجد ببرج العرب في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:17 ص 17/05/2026

حريق داخل مسجد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق محدود نشب داخل مسجد الحنان المنان بمنطقة برج العرب غربي المحافظة، ما أسفر عن تلفيات دون حدوث أي إصابات.

بلاغ بنشوب حريق في برج العرب

تلقى قسم شرطة برج العرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمسجد الحنان المنان، وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

ماس كهربائي سبب الحريق

وكشفت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي بجهاز تكييف تسبب في اشتعال النيران واحتراق بعض محتويات المسجد والسجاد، فيما جرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

