أفادت وسائل إعلام تركية، بالعثور على برميل بلاستيكي يحتوي على 21 جنينا بشريا داخل مقبرة في ولاية "أورفا" الواقعة جنوب شرق البلاد، في حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة وسط سكان المدينة والبلدات المجاورة لها.

وذكرت صحيفة "خبر ترك"، اليوم الأحد، أن الحادثة وقعت في المقبرة الجديدة بالمدينة، حيث عثر مواطنون كانوا يزورون المقبرة على الأجنة البشرية موضوعة داخل برميل في حاوية مخصصة لإلقاء النفايات، مما أثار حالة من الصدمة ودفعهم لإبلاغ الجهات الأمنية على الفور للوقوف على خلفيات هذا الحادث غير المعتاد.

ملصقات لمستشفى حكومي على العلب البلاستيكية والشرطة تبدأ تحقيقاتها بالموقع

أشارت الصحيفة التركية إلى أن العلب البلاستيكية التي كانت تحتوي على الأجنة تحمل ملصقات رسمية تعود لمستشفى "أورفا" للتدريب والبحوث.

وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الشرطة إلى المقبرة وبدأت تحقيقا موسعا لمعرفة هوية الأشخاص الذين أحضروا هذه الأجنة لدفنها والأسباب التي دفعتهم لتركها جانبا داخل حاوية النفايات بدلا من اتباع الإجراءات القانونية والصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

نقل الأجنة إلى الطب الشرعي والولاية تحيل القضية إلى السلطات القضائية

فرضت قوات الأمن التركية طوقا أمنيا في المنطقة لحماية الأجنة التي يُعتقد أنها تُوفيت نتيجة عمليات إجهاض طبي أو طبيعي، ونقلت فرق الإسعاف الأجنة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لإخضاعها للفحص الطبي الدقيق.

ومن جانبها، أصدرت ولاية أورفا التركية، بيانا رسميا أعلنت فيه أن فرقا مختصة أجرت التحقيقات الميدانية اللازمة بشأن الواقعة وقررت إحالة القضية بأكملها إلى السلطات القضائية لتوضيح الملابسات وتحديد المسؤولين عن هذا التصرف ومحاسبتهم.