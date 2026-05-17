أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مع رفع درجة الجاهزية داخل المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

صيانة وتجهيز 4 مجازر بالمحافظة

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز لكافة المجازر على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 4 مجازر، تشمل مجزر مدينة طور سيناء الذي يعد الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى مجازر شرم الشيخ ودهب ونويبع.

وأضافت أن المديرية انتهت من تجهيز المجازر بالأدوات والمستلزمات اللازمة، مع دعمها بالأطباء البيطريين والأطقم الفنية للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فتح المجازر بالمجان خلال العيد

وأوضحت مدير المديرية، في تصريحات اليوم الأحد، أنه جرى تقديم طلب إلى محافظ جنوب سيناء لفتح المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين خلال عيد الأضحى، بهدف تشجيع الذبح داخل المجازر المعتمدة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكدت توفير الأختام والمواد الملونة الصحية المستخدمة في ختم اللحوم، مشيرة إلى أنها مطابقة للمواصفات ولا تؤثر على جودة اللحوم أو سلامتها.

حملات توعية وعقوبات للمخالفين

وأشارت إلى التنسيق مع رؤساء المدن وشركتي المياه والكهرباء لتوفير الخدمات اللازمة لتشغيل المجازر بكفاءة طوال أيام العيد، إلى جانب تنظيم حملات توعية وندوات إرشادية لحث المواطنين على الذبح داخل المجازر واتباع الطرق الصحية السليمة في التعامل مع الأضاحي.

وشددت على أنه سيجري التعامل بحزم مع حالات الذبح خارج المجازر، من خلال تطبيق عقوبات الحبس والغرامة على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة ومنع التلوث.

حملات رقابية على اللحوم

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لشن حملات تفتيش على المجازر الخاصة ومحال بيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.