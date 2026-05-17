كشف طبيب القلب برانيسلاف بوجونوفيتش أن استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية بكثرة يسبب مخاطر صحية خطيرة تتعلق بالعين.

كيف يؤثر الاستخدام المستمر للشاشات على الجهاز العصبي؟

يؤدي الاستخدام المتواصل للشاشات إلى إجهاد الجهاز العصبي، حيث تزداد مخاطر اضطرابات النوم والتوتر المزمن ونمط الحياة المرتبط بالانخراط الرقمي المستمر.

هل يمكن للشاشات أن تؤثر على صحة العين على المدى الطويل؟

يمكن أن يؤدي التعرض للإشعاع الناتج عن الشاشات أو إجهاد العين المستمر إلى الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بعد سنوات عديدة.

وللحد من هذه المخاطر، ينصح بخفض سطوع الشاشة ليلا والتحكم في مدة استخدام الأجهزة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

هل تؤثر الشاشات على القلب والأوعية الدموية لدى الشباب؟

أمراض القلب والأوعية الدموية نادرة الحدوث لدى الشباب، رغم وجود حالات فردية لارتفاع ضغط الدم.

والمشكلة الأساسية تكمن في العوامل السلوكية مثل الإرهاق المزمن واضطراب النوم، وليس في الأمراض الجسدية نفسها.

هل الشباب أكثر صحة أم أكثر عرضة للإجهاد الرقمي؟

يحرص الشباب دائما على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، ومع ذلك، فهم أكثر عرضة للإدمان على التكنولوجيا الرقمية والإجهاد النفسي نتيجة الانخراط المستمر في الأجهزة الرقمية.

متى تظهر آثار الإجهاد الرقمي على الصحة؟

تظهر تأثيرات هذه العوامل على المدى الطويل، وتمتد لتترك عواقب محتملة على الصحة حتى سن الثلاثين.

