"شارع الفن".. الحكومة تدرس إغلاق شوارع في وسط البلد أمام السيارات "مؤقتًا"

كتب : مصراوي

12:01 م 17/05/2026

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن مبادرة "شارع الفن" تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب وتقديم محتوى راقٍ يعكس الهوية الثقافية المصرية.

وقال الحمصاني ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" بقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية ـ إن هذه المبادرة تأتي ضمن عملية تطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة لإقامة عدد من الفعاليات الفنية بمنطقة وسط البلد وتحديدًا في عدد من المناطق مثل شارع الفن.

وبشأن إمكانية تحويل بعض شوارع وسط البلد للمشاة فقط، قال الحمصاني إننا نركز في المرحلة الحالية على تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية في منطقة وسط البلد، حيث تم الانتهاء من 3 مراحل وتتبقى المرحلة الرابعة والتي ستنتهي قبل نهاية العام الجاري.

وكشف الحمصاني عن دراسة إمكانية غلق الشوارع أمام حركة السيارات وليس بالضرورة أن تغلق بالكامل ولكن يمكن إغلاقها في ساعة معينة مثل العديد من دول العالم وإتاحتها للمشاة، مؤكدًا أن الموضوع خاضع للدراسة سواء لأسلوب الغلق أو الشوارع التي سيتم غلقها.

وأضاف أن الدولة حريصة على تأهيل الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها لتعزيز نشر الفن من خلال العرض في مناطق مفتوحة لجذب المواطنين والسياح.

