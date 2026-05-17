تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان القدير "الزعيم" عادل إمام، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، في مناسبة باتت أقرب إلى الاحتفاء الرمزي بمسيرة فنية ممتدة تجاوزت 6 عقود من العطاء المتواصل.

يبلغ "الزعيم" عامه الـ86، وسط إشادة واسعة بمشواره الفني الذي تجاوز حدود التمثيل التقليدي، ليصبح أحد أبرز الرموز الثقافية والإنسانية في تاريخ الفن العربي، وصاحب بصمة لا تتكرر في السينما والمسرح والتلفزيون.

حضور استثنائي وفريد للزعيم عادل إمام على الشاشات

لا يُنظر إلى عادل إمام بوصفه فنانًا فقط، بل كحالة فنية متكاملة، استطاعت أن تعيش في وجدان الجمهور العربي، إذ ارتبط اسمه بالضحك الهادف والطرح الجريء لقضايا المجتمع، ليبقى حاضرًا رغم ابتعاده عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض محطات هامة في مسيرته الفنية الرائعة والكبيرة التي صنعت ملامح وعي جماهيري واسع، جعلت من أعماله في وجدان المصريين ومحبيه في الوطن العربي، تناقلها الجمهور عبر الأجيال كمرجع فني واجتماعي لا يفقد تأثيره.

رحلة صناعة نجم استثنائي

وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940 بقرية شها في محافظة الدقهلية، قبل أن ينتقل إلى حي السيدة زينب بالقاهرة

التحق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وهناك كانت نقطة التحول الحقيقية نحو عالم الفن عبر المسرح الجامعي.

بدأ مشواره بأدوار صغيرة في المسرح والتلفزيون، قبل أن يفرض نفسه تدريجيًا كنجم صاعد

أبرز أعمال عادل إمام الفنية في الدراما والسينما والمسرح

أعماله السينمائية: "الإرهاب والكباب"، و"طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"حسن ومرقص" و"الهلفوت".

أعماله المسرحية: "مدرسة المشاغبين"، و"شاهد ما شافش حاجة"، و"الواد سيد الشغال"، و"الزعيم".

أعماله الدرامية: "فرقة ناجي عطالله"، و"العراف"، و"صاحب السعادة"، و"مأمون وشركاه".

"الزعيم.. رحلة عادل إمام".. وثائقي يوثق المسيرة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الاحتفاء بذكرى ميلاده العام الماضي 2025، عن إنتاج فيلم وثائقي بعنوان: "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، والذي يرصد أبرز محطات حياته الفنية والإنسانية، وعُرض عبر قناة "الوثائقية" خلال شهر مايو وبداية يونيو من نفس العام.

وضم الوثائقي شهادات لعدد من كبار الفنانين والنقاد، ليقدم رؤية شاملة لمسيرة امتدت لعقود، كما يتضمن آخر إطلالة إعلامية للمخرج بشير الديك وهو يتحدث عن "الزعيم" وتأثيره في صناعة الفن العربي.

حضور لا يغيب وإرث فني باقٍ في الذاكرة

ورغم ابتعاده عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، لا يزال عادل إمام حاضرًا بقوة في وجدان الجمهور، عبر أعماله التي تُعرض باستمرار وتتحول إلى مواد ثقافية متجددة تتداولها الأجيال المختلفة.

لقد نجح "الزعيم" في تحويل الفن إلى رسالة اجتماعية، تناقش قضايا الحرية والتطرف والفساد، مع الحفاظ على خفة الظل والصدق في الأداء، ليصبح أحد أهم رموز التأثير الفني في العالم العربي، وصاحب إرث يصعب تكراره أو تجاوزه.

اقرأ أيضًا:

فيديو| محمود سعد يستشهد بموقف طريف لعادل إمام.. ما السبب؟

عادل إمام و أم كلثوم.. 15 صورة للنجوم بالذكاء الاصطناعي داخل المتحف المصري الكبير