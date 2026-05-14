إعلان

حريق بشقة سكنية في شبين الكوم بسبب ماس كهربائي (صور)

كتب : أحمد الباهي

05:55 م 14/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    آثار الحريق
  • عرض 3 صورة
    وصول سيارات الإطفاء لموقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل شقة سكنية ببرج الكوثر بحي غرب شبين الكوم، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.
وأثار الحريق حالة من القلق بين السكان بعد تصاعد الأدخنة من الطابق العاشر بالبرج السكني، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من احتواء الموقف والسيطرة على النيران.

المعاينة الأولية تكشف سبب الحريق

واندلع الحريق داخل شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق العاشر ببرج الكوثر الكائن بميدان شرف، حيث كشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا بوحدة التكييف تسبب في اشتعال النيران.

وامتدت النيران إلى أجزاء من الشرفة، قبل تدخل قوات الحماية المدنية التي نجحت في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الشقة أو الوحدات السكنية المجاورة.

متابعة ميدانية لإنهاء أعمال التأمين والتبريد

وانتقلت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارات الإطفاء، حيث تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل.

واقتصرت التلفيات على وحدة التكييف وبعض محتويات الشرفة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتابع سيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، يرافقه الشافعي محمد، نائب رئيس الحي، أعمال السيطرة على الحريق ميدانيًا، والتأكد من انتهاء أعمال التأمين والتبريد واستقرار الحالة بالكامل داخل العقار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برج الكوثر حريق شقة شبين الكوم الحماية المدنية المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص
زووم

أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
زووم

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
شئون عربية و دولية

بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية