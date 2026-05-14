نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل شقة سكنية ببرج الكوثر بحي غرب شبين الكوم، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأثار الحريق حالة من القلق بين السكان بعد تصاعد الأدخنة من الطابق العاشر بالبرج السكني، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من احتواء الموقف والسيطرة على النيران.

المعاينة الأولية تكشف سبب الحريق

واندلع الحريق داخل شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق العاشر ببرج الكوثر الكائن بميدان شرف، حيث كشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا بوحدة التكييف تسبب في اشتعال النيران.

وامتدت النيران إلى أجزاء من الشرفة، قبل تدخل قوات الحماية المدنية التي نجحت في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الشقة أو الوحدات السكنية المجاورة.

متابعة ميدانية لإنهاء أعمال التأمين والتبريد

وانتقلت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارات الإطفاء، حيث تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل.

واقتصرت التلفيات على وحدة التكييف وبعض محتويات الشرفة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتابع سيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، يرافقه الشافعي محمد، نائب رئيس الحي، أعمال السيطرة على الحريق ميدانيًا، والتأكد من انتهاء أعمال التأمين والتبريد واستقرار الحالة بالكامل داخل العقار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.