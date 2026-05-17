الرئيس السيسي يوجه وزيري الري والكهرباء بعرض تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة

كتب : أحمد الجندي

12:03 م 17/05/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال فعاليات افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل، مطالبًا بتقديم عرض مختصر يوضح تفاصيل المشروع وأهميته للمواطنين.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته: "مهم أوي الناس تعرف المشروع ده علشان يتعمل.. ده مشروع كبير أوي"، كما طالب الرئيس وزيري الري والكهرباء بالتطرق إلى جزء من تكلفة المشروع، لتعريف المواطنين بحجم الاستثمارات التي تنفذها الدولة في مشروعات التنمية الزراعية والبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي.

الرئيس السيسي الدلتا الجديدة وزير الري وزير الكهرباء جهاز مستقبل مصر

