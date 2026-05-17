استقبل مستشفى بركة السبع العام بمحافظة المنوفية، شابة تعرضت لإصابة بالغة إثر اختراق سيخ حديد نافذ لجسدها بطول يقارب مترًا، في واقعة استدعت حالة طوارئ عاجلة داخل المستشفى لإنقاذ حياتها.

وشهدت المستشفى حالة من الاستنفار الطبي، حيث تحركت فرق الطوارئ والجراحة والعظام والتخدير والأشعة بشكل سريع للتعامل مع الحالة، وسط جهود مكثفة لإنقاذ المصابة والتعامل مع الإصابة الخطيرة بدقة شديدة.

تدخل عاجل من الفرق الطبية

قاد فريق الطوارئ الدكتور ماجد صابر، بمشاركة عدد من الأطباء وأطقم التمريض، فيما تولى فريق الجراحة بقيادة الدكتور إبراهيم زكريا التدخل الطبي العاجل، بالتعاون مع فريق العظام برئاسة الدكتور أحمد النعماني، وفريق التخدير بقيادة الدكتور محمد جمال البلشي.

كما شارك فريق العمليات وتمريض العمليات والأشعة في تجهيز الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة والتعامل السريع مع الإصابة، حتى استقرت حالة المصابة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة.

إشادة بدور الأطقم الطبية

ووجهت إدارة مستشفى بركة السبع العام الشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والعمل الجماعي كان لهما دور كبير في التعامل مع الحالة وإنقاذ المصابة.

كما أشادت الإدارة بدور أفراد الأمن وعمال النظافة في سرعة تجهيز المكان والمساعدة في التعامل مع الواقعة، تحت إشراف الدكتور أحمد موافي مدير المستشفى، والدكتور ماجد صابر وكيل المستشفى ومدير الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتورة وفاء السيد نائب المدير، والدكتور أحمد النعماني رئيس الهيئة الطبية ورئيس قسم العظام.

نموذج للعمل الجماعي داخل المستشفى

وأكدت إدارة المستشفى أن الواقعة عكست حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والعمل بروح الفريق الواحد داخل مستشفى بركة السبع العام، لتقديم خدمة طبية وإنسانية متكاملة للمرضى والمصابين على مدار الساعة.