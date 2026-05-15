لقي مواطن مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار، صباح اليوم الجمعة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية.

قطار يدهس مواطن في خورشيد

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد دهس القطار المتجه لمحافظة بورسعيد لرجل أثناء محاولة عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة خورشيد.

نقل الجثمان إلى المشرحة

انتقل ضباط الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثمان لرجل، 45 عامًا، مقيم مركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.

مكان غير مخصص لعبور المشاة

وكشفت المعاينة أن المذكور كان يحاول عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أثناء مرور القطار المتجه لمحافظة بورسعيد رحلة الساعة الرابعة ونصف فجرًا، ما تسبب في دهسه ووفاته.

حُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.