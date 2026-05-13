محافظ المنيا يتفقد أعمال توسعة مدرسة الشعب ببني مزار -صور

كتب : جمال محمد

09:31 م 13/05/2026
    محافظ المنيا يتفقد أعمال توسعة مدرسة الشعب
    محافظ المنيا يتفقد أعمال توسعة مدرسة الشعب
    محافظ المنيا يتفقد أعمال توسعة مدرسة الشعب

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال التوسعة والإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة الشعب للتعليم الأساسي، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

توجيهات بسرعة التنفيذ

وأكد المحافظ، خلال جولته، أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مشددًا على سرعة التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، لضمان دخول المدرسة الخدمة قبل بداية العام الدراسي الجديد، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة لأبناء المركز.

تكلفة المشروع

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، حول مكونات المشروع، حيث تبلغ مساحة الموقع 4049 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 43 مليون جنيه.

ويشمل المشروع إنشاء 46 فصلًا دراسيًا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب 6 فصول لرياض الأطفال، بإجمالي 52 فصلًا دراسيًا، فضلًا عن الفراغات التعليمية والتكميلية، ودورات المياه، والغرف الإدارية، بما يحقق الاستفادة القصوى من المنشأة التعليمية ويدعم تطوير العملية التعليمية بالمركز.

تجهيز 11 مشروعاً جديداً

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أنه تم استلام الموقع وبدء تنفيذ الأعمال في 19 فبراير 2026، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال سبعة أشهر ونصف، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ وتجهيز 11 مشروعًا للتوسعة بمركز بني مزار تضم إجمالي 189 فصلًا دراسيًا، تمهيدًا لدخولها الخدمة مع بدء العام الدراسي القادم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب خالد فتح الباب، والدكتور حمادة حلبي، عضوا مجلس النواب، وصابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.

