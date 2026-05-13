خطفن الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات العربيات في افتتاح مهرجان كان 2026

كتب : أسماء مرسي

08:50 م 13/05/2026
    مايا أبو الحسن تتألق بالأحمر الناري
    نادين نجيم نسيب
    أليس عبد العزيز بفستان جريء في مهرجان كان
    ريا أبي راشد بفستان أبيض مميز
    ليلى أحمد زاهر بفستان وردي ساحر
    نادين نجيم نسيب بفستان أسود جريء
    ريا أبي راشد بفستان بصيحة الظهر المكشوف
    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
    ريا أبي راشد اعتمدت مكياجا قويا
    مايا أبو الحسن
    مايا أبو الحسن اختارت تسريحة الشعر المنسدلة
    مايا أبو الحسن اعتمدت مكياجا قويا

لفتت النجمات وعارضات الأزياء العربيات الأنظار خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026 في دورته الـ79، بإطلالتهن على السجادة الحمراء.

نادين نجيم نسيب

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بفستان أسود جريء بقصة كب مكشوفة عند الصدر، مزين بالريش، وبتصميم محدد عند منطقة الخصر أظهر قوامها بطريقة أنيقة.

اعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ونسقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية مكونة من عقد وخاتم.

ليلى أحمد زاهر

ارتدت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر فستانا طويلا باللون الوردي مزينا بالريش عند الأسفل من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، واختارت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات وردية من دار "شورباد".

ريا أبي راشد

تألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بفستان فضي طويل وضيق من دار أزياء "Maison Yeya"، ما أبرز قوامها بأسلوب أنيق، كما نسقت الإطلالة مع مجوهرات "كارتييه"، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري من تنفيذ خبير التجميل مانويل لوسادا.

مايا أبو الحسن

اختارت عارضة الأزياء اللبنانية مايا أبو الحسن فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة "حورية البحر" وتطريزات فضية من توقيع نيكولا جبران.

ركزت على مكياج قوي بدرجات الأحمر الناري ورسمة عيون بارزة، مع تسريحة شعر منسدلة بشكل انسيابي، وزينت اللوك بمجوهرات مكونة من قلادة، وحلق من دار معوض اللبنانية.

أليس عبد العزيز

أطلت الإعلامية والعارضة اللبنانية أليس عبد العزيز بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون البستاج مصنوع من الحرير، بقصة ضيقة ومكشوفة عند الصدر، مع غطاء رأس من نفس قماش الفستان، واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، ونسقت الإطلالة مع عقد وخاتم ماسيين لإضافة لمسة من الفخامة.

