"أعادوا شيك بمليون جنيه وفلوس كاش".. تكريم طاقم إسعاف بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

04:38 م 13/05/2026
    تكريم مسعف اخر
    تكريم مسئول الاسعاف ومشرف القطاع
    تكريم لمسعف
    تكريم مشعف بفريق العمل الاسعافي
    المحافظ يكرم احد المسعفين

كرم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، طاقم إسعاف، تقديرًا لأمانتهم ونزاهتهم وجهودهم المتميزة في أداء واجبهم الإنساني والمهني، بعد إعادتهم شيك بقيمة مليون جنيه مصري، ومبلغ مالي قدره 11 ألفًا و250 جنيهًا، عُثر عليهما خلال إحدى المهام الإسعافية على طريق «كفرالشيخ - المحلة».

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع مرفق الإسعاف.

شمل التكريم مشرف القطاع محمد محمود محمد عمارة، والمسعف جمال رأفت فيليب حبيب، والمسعف أحمد عبدالله فهمي نميس، والسائق إبراهيم شوقي محمد القلاوي، والسائق عبدالله محمد عبدالله زغلول.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الموقف يجسد أسمى معاني الأمانة والانضباط المهني، ويعكس الصورة المشرفة لرجال الإسعاف في أداء رسالتهم الإنسانية بكل إخلاص وتفانٍ.

وقال المحافظ إن دعم النماذج الإيجابية المتميزة وتحفيزها يمثل نهجًا ثابتًا لترسيخ قيم النزاهة والالتزام، مشيدًا بما يبذله رجال الإسعاف من جهود كبيرة في خدمة المواطنين والتعامل الإنساني مع مختلف الحالات والطوارئ.

كفر الشيخ الإسعاف المحلة

