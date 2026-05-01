شيع المئات من أهالي قرية محلة انجاق، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، جثامين 3 من شباب القرية الذين قضوا في حادث تصادم مروع وقع بطريق رافد "المنصورة - جمصة".

وداع في مشهد مهيب

خرجت جثامين الضحايا في جنازة مهيبة من المسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الصدمة التي خيمت على الجميع، خاصة بعد أن سمحت النيابة العامة بتسليم الجثامين لذويهم عقب التعرف عليهم، نظراً لتعرض الجثث للاحتراق نتيجة اشتعال النيران في السيارات عقب الاصطدام.

تفاصيل البلاغ الأمني

تعود الواقعة حينما تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة نقل "تريلا" محملة بمحصول البنجر وسيارة ملاكي إثر تصادمهما على طريق الرافد.

أسماء الضحايا والمصابين

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من: عماد سلمان إبراهيم (38 عاماً)، وباسم عز الدين السيد (33 عاماً، ومحمد ربيع زكي (35 عاماً).

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد السعيد الباز السعيد (35 عاماً) بجرح قطعي في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع الجثامين بمستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وصرحت بالدفن.