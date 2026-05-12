فارق شاب الحياة، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل بركة ري وزراعة بإحدى المزارع الاستثمارية في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في واقعة باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها عقب إخطار شرطة النجدة.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان شاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، بعد انتشاله من بركة ري داخل مزرعة استثمارية تقع على محور الفرافرة – ديروط.

هوية الشاب وموقع الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى يدعى أحمد دياب خيري عبد الراضي، 16 عامًا، ومقيم بمحافظة سوهاج، وأن الواقعة وقعت داخل بركة ري وزراعة بمزرعة استثمارية في نطاق مركز الفرافرة، على طريق محور الفرافرة – ديروط.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرك أمني وتحقيقات النيابة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان ملابسات الحادث، وسماع أقوال شهود الواقعة، والوقوف على ظروف وجود الشاب قرب بركة ري داخل المزرعة الاستثمارية في مركز الفرافرة.

خلفية عن مخاطر الغرق

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية تأمين بركة ري ومناطق تخزين المياه داخل المزارع، خصوصًا في المناطق الصحراوية والزراعية الممتدة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تنتشر المزارع الاستثمارية على محاور تنموية من بينها محور الفرافرة – ديروط.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الغرق لا يزال من أسباب الوفاة الخطرة عالميًا، خاصة بين الأطفال والشباب، إذ تفقد أكثر من 300 ألف شخص حياتهم سنويًا بسبب الغرق، مع تأكيدها أهمية التوعية والوقاية وتأمين مصادر المياه المفتوحة).