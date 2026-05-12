تفاصيل إحالة 36 عاملًا بمستشفى الشهداء المركزى فى المنوفية للتحقيق -صور

كتب : أحمد الباهي

08:41 م 12/05/2026
    مراجعة دفاتر الحضور والانصراف بالمستشفى
    رئيس مدينة الشهداء يتابع أداء المستشفى
    رئيس مدينة الشهداء في جولة مفاجئة بالمستشفى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية حملاتها الرقابية المفاجئة على المنشآت الصحية، حيث أجرى محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى الشهداء المركزي لمتابعة مستوى الانضباط الإداري والتأكد من انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة.

ورافق رئيس المدينة خلال الجولة السيد عرفة مسؤول المراجعة الداخلية والحوكمة بمجلس المدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتواجد الأطقم الطبية والتمريض والعاملين داخل أماكن عملهم، وضمان تقديم الخدمات الطبية والإسعافات للحالات المترددة على المستشفى.

رصد غياب وترك عمل

وكشفت أعمال المرور المفاجئ وجود مخالفات إدارية داخل المستشفى، حيث تبين غياب 20 من العاملين دون سند قانوني، إلى جانب رصد 16 حالة ترك عمل خلال ساعات العمل الرسمية دون إذن مسبق.

ووجه رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالتهم للتحقيق وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت الحكومية.

متابعة مستمرة للقطاع الصحي

وأكد محمد الزرقاني أن الجولات المفاجئة مستمرة على مختلف المنشآت الخدمية، خاصة القطاع الصحي، لمتابعة مستوى الأداء والانضباط والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن التهاون في متابعة الانضباط داخل المستشفيات والوحدات الصحية لم يعد مقبولًا، خاصة مع ارتباط تلك الخدمات بشكل مباشر بحياة المواطنين والحالات الطارئة.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تكثيف المرور الميداني على المستشفيات والمنشآت الصحية، ومتابعة انتظام سير العمل والتعامل الفوري مع أي تقصير أو مخالفات إدارية قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنوفية مستشفى الصحة إحالة للتحقيق

