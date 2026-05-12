نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، في تفكيك واحد من أخطر التشكيلات العصابية الدولية المتخصصة في جلب وتهريب أقراص "الكبتاجون" المخدرة إلى الخارج، حيث ألقي القبض على 13 متهماً في المرحلة الأولى، تلاهم ضبط 3 أشقاء يمثلون مصدر التمويل، ليصل إجمالي المقبوض عليهم إلى 16 متهماً.

كواليس "خطة التهريب" عبر أجساد السيدات

كشفت تحريات العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، عن مخطط شيطاني يتزعمه 3 أشخاص مقيمون بإحدى الدول العربية (أحدهم هارب من حكم بالمؤبد).

وتخصص هؤلاء في استقطاب النساء والفتيات اللاتي يمررن بضائقة مالية داخل محافظة كفر الشيخ، لضمهن للتشكيل العصابي واستغلالهن في تهريب أقراص "الكبتاجون" عبر الخطوط الجوية، عن طريق إخفاء المواد المخدرة داخل أجسادهن بطرق احترافية.

ساعة الصفر والمواجهة

بناءً على توجيهات العميد أحمد السعدني، رئيس الإدارة، وبالتنسيق مع اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، داهمت قوات الأمن أوكار المتهمين، حيث ضُبط 13 متهماً (بينهم نساء يحملن أسماء حركية مثل "نوسة" و"صافي")، وعُثر بحوزتهم على 10 آلاف قرص كبتاجون، ومبالغ مالية، وجوازات سفر معدة للرحلة القادمة.

بمواجهة المتهمين، أقروا باشتراكهم مع الزعماء الثلاثة المقيمين بالخارج، والذين يتولون استقبال "السيدات المهربات" فور وصولهن للدولة العربية لاستلام الشحنات المخدرة.

سقوط "الأشقاء الثلاثة" ومصادرة الـ "مرسيدس"

بتطوير مناقشة المتهمين، كشفوا عن "منبع" الحصول على تلك الأقراص، وهم 3 أشقاء (م.ح، إ.ح، أ.ح) يقيمون بمركز كفر الشيخ، ويشتهر أحدهم بـ "كمونة".

وشنت القوات حملة مكبرة استهدفت وكر الأشقاء الثلاثة، وأسفرت المداهمة عن ضبط: 120 طربة حشيش، و4 آلاف قرص كبتاجون، وسلاح ناري (بندقية خرطوش وطبنجة 9 ملم)، وسيارة مرسيدس ودراجة نارية ومبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.