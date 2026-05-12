عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الجدد، عقب صدور قرار التكليف الأخير، وذلك للتأكيد على أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وآليات التعامل مع الملفات الحيوية والخدمية.

الأنصاري: المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجهد والعمل الميداني

أكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، أن المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى درجات الجهد والعمل الميداني المستمر، مشددًا على أن الأعباء والمسؤوليات كبيرة، وأنه يجب على جميع القيادات التنفيذية أن تكون على قدر المسؤولية وحجم التكليفات الملقاة على عاتقها، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

الأنصاري: أي تقصير في خدمة المواطنين أمر غير مقبول

شدد "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الثلاثاء، على أن أي ممارسات سلبية أو تقصير في التعامل مع المواطنين أمر غير مقبول، مؤكدًا ضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل الفوري مع شكاواهم، إلى جانب التواجد الميداني المستمر والتعرف عن قرب على المشكلات القائمة وسرعة إيجاد حلول عملية لها.

الأنصاري: التصدي للبناء المخالف واجب يومي لا تهاون فيه

فيما يتعلق بملف مخالفات البناء، أكد محافظ الجيزة أن التصدي للبناء المخالف يعد من الملفات الحيوية وواجبًا يوميًا لا يحتمل التهاون، موجهًا بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة فور رصدها وعدم السماح بتفاقمها أو فرض أمر واقع على الدولة.

الأنصاري: إلزام مواقع البناء بوضع صورة الرخصة أمام العقار

كما وجّه المحافظ بإلزام أصحاب الأراضي أو العقارات الصادر لها رخص بناء والجاري تنفيذ أعمال الإنشاء بها، بوضع لافتة واضحة تتضمن صورة من رخصة البناء أمام موقع العمل، بما يسهم في إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

الأنصاري: إزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية أولوية

أكد المحافظ أهمية تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع، والحفاظ على حق المواطنين في الحركة الآمنة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

الأنصاري: رفع كفاءة النظافة والمتابعة اليومية ضرورة

شدد محافظ الجيزة على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بالشارع، ومتابعة الحالة العامة بشكل يومي، مع تكثيف حملات رفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول وعدم السماح بتكون أي بؤر عشوائية.

الأنصاري: سرعة الإنجاز معيار تقييم الأداء خلال المرحلة المقبلة

أشار محافظ الجيزة إلى أهمية استكمال المشروعات والأعمال التي تم البدء في تنفيذها خلال الفترة الماضية، والبناء على ما تحقق من جهود لضمان استمرار تحسين مستوى الخدمات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن معيار تقييم الأداء خلال المرحلة المقبلة سيكون قائمًا على سرعة الإنجاز والتفاعل مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.