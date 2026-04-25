الجيزة تواجه مخالفات البناء والمواقف العشوائية - تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

04:45 م 25/04/2026

رصد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عددًا من حالات البناء المخالف بمنطقة جزيرة محمد بحي الوراق، خلال جولته الميدانية صباح اليوم السبت، بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر وحي الوراق.

وكلّف المحافظ، بحسب بيان محافظة الجيزة، رئيس حي الوراق بمعاينة حالات البناء الجاري تنفيذها، وبيان موقفها القانوني، والتأكد من حصولها على تراخيص البناء من عدمه، ومدى التزامها بشروط الترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

كما كلّف المحافظ رئيس الحي وجهاز السرفيس برفع موقف عشوائي لسيارات السرفيس، نظرًا لتأثيره السلبي على انسيابية الحركة المرورية، وذلك بتقاطع طريق إمبابة–القناطر الزراعي مع طريق جزيرة محمد، مشددًا على تكثيف الحملات لمنع الوقوف العشوائي للميكروباصات وإلزام السائقين بالتواجد داخل المواقف الحضارية.

وحرص المحافظ، على تفقد عدد من المواقع التي تتكرر بها شكاوى المواطنين بشأن تراكم مخلفات الرتش والقمامة بشارع جمال عبد الناصر وكورنيش النيل، موجهًا رئيس الحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول ومنع عودتها، مع مد ورديات العمل وتنفيذ رفع دوري للمخلفات ونقلها إلى محطة مناولة الوراق، وتشديد الرقابة على إلقاء المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ورصد المحافظ أعمال فرز عشوائي للمخلفات بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة وراق الحضر، ووجّه بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بيئي ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، وجّه محافظ الجيزة رئيسي مركزي ومدينتي أوسيم ومنشأة القناطر بضرورة الالتزام بجداول الصيانة الخاصة بطريق كورنيش النيل، بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع تنفيذ أعمال تجريد الرمال على جانبي الطريق لتيسير حركة المركبات.

كما رصد المحافظ تعديات من الباعة الجائلين على الطريق الرئيسي (كورنيش النيل) وتقاطعاته مع مداخل قريتي برطس والمناشي، موجّهًا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمنع تلك التعديات.

وشدد المحافظ على إلزام المحال التجارية والمطاعم بوضع صناديق قمامة أمام واجهاتها، بما يسهم في الحد من انتشار المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة.

