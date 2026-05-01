قرر قاضي المعارضات بمحكمة إطسا الجزئية تجديد حبس اثنين من الفنيين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما باستغلال موقعهما الوظيفي في تزوير خطابات ومحررات رسمية تتعلق بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإصدار خطابات منسوبة للوحدة المحلية تفيد بانتهاء إجراءات التصالح لمبانٍ أُقيمت بعد المهلة القانونية المحددة، والتي انتهت في 15 أكتوبر 2023، وهو ما اعتبرته النيابة تزويرًا في أوراق رسمية ومخالفة جسيمة للقانون.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين باستخراج خطابات تصالح لمبانٍ لا تنطبق عليها الشروط القانونية، مع تزوير توقيعات الموظفين المختصين والمسؤولين عن إصدار نماذج التصالح بالإدارة الهندسية.

اعترافات المتهمين

وبعد ضبط المتهمين "م. ا ر" و"ج. م ا"، ومواجهتهما بالأدلة والمستندات المزورة، اعترفا بارتكاب الواقعة وتزوير توقيعات المختصين بهدف تمرير الموافقات غير القانونية.