ارتفع عدد ضحايا حادث الدهس المروع على الطريق الزراعي السريع أمام عزبة الشرقاوي التابعة لقرية سنديون بمركز قليوب في محافظة القليوبية إلى 5 وفيات، عقب وفاة الطفلة “مكة” البالغة من العمر 5 سنوات متأثرة بإصابتها داخل مستشفى قليوب العام، ليصل عدد المتوفين في الحادث إلى 5 أشخاص بينهم 4 أطفال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة ربع نقل بعدد من المواطنين أثناء عبورهم الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

الضحايا والمصابون

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع 3 أطفال في الحال وهم “يارا ك. ن” 6 سنوات، و“سمر م. ن” 6 سنوات، و“فاطمة م. س” 6 سنوات، إلى جانب إصابة سيدتين وطفلة أخرى بإصابات متفرقة بالجسد، قبل أن تتوفى لاحقًا الطفلة “مكة” متأثرة بإصابتها.

الإجراءات القانونية

وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن للطفلة المتوفاة.

