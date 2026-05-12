إعلان

"مكة لحقت بزميلاتها".. ارتفاع ضحايا حادث سنديون المروع لـ 5 وفيات بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

02:10 م 12/05/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع عدد ضحايا حادث الدهس المروع على الطريق الزراعي السريع أمام عزبة الشرقاوي التابعة لقرية سنديون بمركز قليوب في محافظة القليوبية إلى 5 وفيات، عقب وفاة الطفلة “مكة” البالغة من العمر 5 سنوات متأثرة بإصابتها داخل مستشفى قليوب العام، ليصل عدد المتوفين في الحادث إلى 5 أشخاص بينهم 4 أطفال.

ارتفاع ضحايا حادث سنديون إلى 5 وفيات بينهم 4 أطفال

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة ربع نقل بعدد من المواطنين أثناء عبورهم الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

الضحايا والمصابون

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع 3 أطفال في الحال وهم “يارا ك. ن” 6 سنوات، و“سمر م. ن” 6 سنوات، و“فاطمة م. س” 6 سنوات، إلى جانب إصابة سيدتين وطفلة أخرى بإصابات متفرقة بالجسد، قبل أن تتوفى لاحقًا الطفلة “مكة” متأثرة بإصابتها.

الإجراءات القانونية

وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن للطفلة المتوفاة.

اقرأ أيضا:

مأساة سنديون.. تشييع جثامين 3 أطفال وسيدة ضحايا حادث النقل في قليوب- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث الطريق الزراعي القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عشماوي في انتظارها".. القصة الكاملة لمأساة خنق 3 أطفال على يد والدتهم
حوادث وقضايا

"عشماوي في انتظارها".. القصة الكاملة لمأساة خنق 3 أطفال على يد والدتهم
من البقر إلى الأفيال.. كيف تسببت الحيوانات في كوارث غير متوقعة؟ (صور)
علاقات

من البقر إلى الأفيال.. كيف تسببت الحيوانات في كوارث غير متوقعة؟ (صور)
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"فتح الشباك ورمى نفسه".. تفاصيل وفاة طالب بجامعة الجلالة أثناء الامتحانات
أخبار المحافظات

"فتح الشباك ورمى نفسه".. تفاصيل وفاة طالب بجامعة الجلالة أثناء الامتحانات
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟
اقتصاد

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع