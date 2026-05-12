"النار أكلت العربيات".. مصرع 3 شباب في حادث مروع على طريق جمصة

كتب : رامي محمود

12:00 م 12/05/2026

سيارة اسعاف ارشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أُصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل محملة بمحصول البنجر وأخرى ملاكي على طريق رافد «المنصورة – جمصة» بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارتين وسط حالة من الذعر بين المارة.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل محملة بالبنجر وسيارة ملاكي على طريق جمصة، مع اندلاع حريق بالمركبتين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى السيطرة على النيران ورفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: عماد سلمان إبراهيم، 38 عامًا، وباسم عز الدين السيد، 33 عامًا، ومحمد ربيع زكي، 35 عامًا، وجميعهم من قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين.

كما أُصيب محمد السعيد الباز السعيد، 35 عامًا، من القرية نفسها، بجرح قطعي في الوجه بطول 3 سنتيمترات، إضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إيداع جثامين الضحايا بمستشفى جمصة تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

