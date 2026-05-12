إعلان

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟

كتب : دينا خالد

02:39 م 12/05/2026

موعد صرف تكافل وكرامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم الجمعة المقبل، الموافق مايو.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

هل هناك زيادة جديدة منتظرة في الدعم النقدي تكافل وكرامة؟

لا يوجد حديث حتى الآن عن أي زيادات في الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وكانت أخر زيادة أعلنتها الحكومة للدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في أبريل 2025 بنسبة 25%، وذلك بعد توجيهات رئاسية بإقرار حزمة لتحسين دخول المواطنين للمساعدة في مواجهة التضخم.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

اقرأ أيضاً:
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟


كيف تستعلم عن الرقم التأميني إلكترونيا؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تكافل وكرامة الدعم النقدي وزارة التضامن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟
اقتصاد

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟

"النار أكلت العربيات".. الصور الأولى لتفحم سيارتين ووفاة 3 أشخاص في الدقهلية
أخبار المحافظات

"النار أكلت العربيات".. الصور الأولى لتفحم سيارتين ووفاة 3 أشخاص في الدقهلية
قرار عاجل من التعليم لسد عجز مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
مدارس

قرار عاجل من التعليم لسد عجز مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية 2026

ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟
موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
رياضة محلية

موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع