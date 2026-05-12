أول تعليق من جامعة الجلالة حول وفاة طالب سقط من الدور الثالث

كتب : عمر صبري

02:37 م 12/05/2026

تابعت إدارة جامعة الجلالة بأسى بالغ الواقعة المؤسفة الخاصة بسقوط أحد طلاب الجامعة، الطالب ك.أ بالفرقة الرابعة بكلية العلوم الأساسية، من الدور الثالث بأحد مباني الحرم الجامعي، وذلك أثناء انعقاد لجان الامتحانات العملية اليوم.

وبحسب بيان للجامعة: وفقًا لرواية (بعض الطلاب) الذين شاهدوا الواقعة لمسؤولي الامن بالجامعة، فقد أوضحوا أنهم فوجئوا بزميلهم يفتح إحدى النوافذ المقابلة لمقر لجنة الامتحان، ويلقي نفسه من النافذة بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، تحرك الفريق الطبي بالجامعة للتعامل مع الحالة وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة، كما تم نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى المجمع الطبي بالسويس لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته فور وصوله إلى المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تعاملت مع الواقعة فور حدوثها بأقصى درجات السرعة والمسؤولية، مشيرًا إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات الجامعة، وأن الإدارة تابعت الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات الطبية المختصة منذ اللحظات الأولى.

وأعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الطالب، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وزملائه وأصدقائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، كما نؤكد تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأسرة الطالب ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة عدم تداول أي معلومات غير موثقة أو اجتهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي احترامًا لخصوصية الطالب وأسرته، وحرصًا على تحري الدقة لحين انتهاء الجهات المختصة من مباشرة أعمالها.

