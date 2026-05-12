لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 أشخاص آخرين من أفراد أسرتها ، إثر انقلاب تروسيكل على أحد الطرق بمركز العدوة شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز العدوة، مما أسفر عن وفاة رضيعة وإصابة آخرين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "ليالى. ش. م" 3 شهور، إثر إصابتها بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة 4 من أسرتها بكسور وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العدوة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.