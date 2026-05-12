إعلان

عمرها 3 أشهر.. مصرع رضيعة وإصابة 4 من أسرتها في حادث بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:18 م 12/05/2026

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 أشخاص آخرين من أفراد أسرتها ، إثر انقلاب تروسيكل على أحد الطرق بمركز العدوة شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز العدوة، مما أسفر عن وفاة رضيعة وإصابة آخرين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "ليالى. ش. م" 3 شهور، إثر إصابتها بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة 4 من أسرتها بكسور وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العدوة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري المنيا الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفرصة الأخيرة. هل ينجو رفاق محمد عبدالمنعم من الهبوط في الدوري الفرنسي؟
رياضة عربية وعالمية

الفرصة الأخيرة. هل ينجو رفاق محمد عبدالمنعم من الهبوط في الدوري الفرنسي؟
هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة
أخبار

هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة
الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
شئون عربية و دولية

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
زووم

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع