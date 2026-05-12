وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعانة بالعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب معلمي مدارس التعليم الأساسي بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق الامتحانات وضمان حسن سيرها.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في ظل وجود عجز في أعداد أعضاء هيئات التدريس بالمدارس الثانوية الفنية بمختلف نوعياتها، والتي تشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام أعمال الملاحظة داخل لجان الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 6 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس 18 يونيو 2026، مشيرة إلى أن توفير أعداد كافية من الملاحظين والمشاركين في أعمال الامتحانات يعد أمرًا ضروريًا لضمان الانضباط ودقة الإجراءات داخل اللجان.

ووجهت الوزارة جميع المديريات التعليمية بالتنسيق مع لجان سير الامتحانات لسد العجز في أعداد الملاحظين، من خلال الاستعانة بالعاملين بديوان المديريات والإدارات التعليمية ومدارس التعليم الأساسي، وذلك قبل بدء الامتحانات، حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية وتذليل أي معوقات قد تواجه اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحانات.