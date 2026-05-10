واصل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، قيادة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمركز المنشاة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها.

وشهدت الحملة تنفيذ 10 قرارات إزالة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، واللواء فوزي المدني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، والدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة.

تنفيذ حاسم لقرارات الإزالة

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة مستمرة بكل قوة في تنفيذ القانون والتصدي الحاسم لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على المتابعة المستمرة وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

رصد فوري لأي تعديات جديدة

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها بشكل فوري وإزالتها في المهد، لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

إزالة مبانٍ ومنشآت مخالفة

وشملت أعمال الحملة إزالة حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب عدد من المباني والمنشآت المخالفة، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تُنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن جهود الدولة المكثفة للحفاظ على حقوق الشعب واسترداد أراضي الدولة ومواجهة مخالفات البناء بمختلف صورها.