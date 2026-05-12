إعلان

انقلاب تريلا بطاطس على طريق الواحات في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

01:17 م 12/05/2026

الاسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب سائق، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب تريلا ضخمة محملة بمحصول البطاطس على طريق الواحات البحرية – الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة سائق في انقلاب تريلا محملة بالبطاطس

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي إثر وقوع حادث مروري على طريق الفرافرة – الواحات البحرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بمنطقة الكيلو 40 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، إثر انقلاب تريلا ضخمة محملة بمحصول البطاطس، ما أسفر عن إصابة قائدها.

نقل المصاب للمستشفى

تبين إصابة علي محمد حامد جبر، 47 عامًا، سائق، في الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فور وروده، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات انقلاب التريلا.ش

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى حادث مروري الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
زووم

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
الداخلية تنفي مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف وقديم
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف وقديم
بالصور.. جمال عبدالناصر ومفيد عاشور في جنازة عبدالرحمن أبوزهرة
زووم

بالصور.. جمال عبدالناصر ومفيد عاشور في جنازة عبدالرحمن أبوزهرة

20 صورة رومانسية جمعت المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
زووم

20 صورة رومانسية جمعت المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة
أخبار

هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع