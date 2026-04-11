أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بشأن واقعة مدرسة الشاطبي الإعدادية، التي شهدت مشاجرة عنيفة بين طالبين انتهت بقيام أحدهما بـ "قضم أذن" زميله.

وشملت القرارات فصل الطالب المعتدي لمدة أسبوعين، وإحالة كافة العاملين المقصرين بالمدرسة إلى المساءلة القانونية، وذلك فور انتهاء أعمال لجنة التحقيق العاجلة التي فحصت ملابسات الحادث.

تقرير لجنة التحقيق: المعتدى عليه بدأ أولا.. والطالب المعتدي كان يدافع عن نفسه

وكشف تقرير لجنة التحقيق، الصادر اليوم السبت، أن الواقعة بدأت بنشوب مشادة بين طالبين بالصف الأول الإعدادي، تبين خلالها قيام الطالب المعتدى عليه بالتعدي أولاً على زميله بألفاظٍ خارجة وأفعالٍ خادشة للحياء، مما دفع الآخر للرد من خلال "عض أذنه" دفاعا عن نفسه، وهو ما أدى لتدخل إدارة الإسكندرية التعليمية لضبط المنظومة ومنع تكرار العنف.

تصالح ولائحة انضباط

وأفادت المديرية أن ولي أمر الطالب المعتدى عليه حضر إلى مقر الإدارة وجرى إتمام الصلح بين الطرفين، حيث تنازل رسمياً عن شكواه، وبالرغم من هذا التنازل، قرر الدكتور عربي أبوزيد إعمال القانون وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم، لضمان هيبة المؤسسة التعليمية، مع التشديد على محاسبة المسؤولين عن غياب الإشراف اللحظي داخل المدرسة وقت وقوع المشاجرة.

خطة التوعية السلوكية

واختتم مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته بتكثيف ندوات التوعية السلوكية للطلاب، وعقد لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور بشكلٍ دوريٍ منتظم لإشراك الأسرة في تعديل السلوك.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونيةً حازمةً مع أي مخالف للوائح، مؤكداً أن سلامة الطلاب الجسدية والنفسية تأتي في صدارة أولويات المنظومة التعليمية بالإسكندرية.

خلفية الواقعة: استغاثة أسرة الطالب "زين"

وتعود أحداث الواقعة إلى منشور متداولة عن استغاثة أسرة الطالب "زين" من تعرض نجلهم لإصابة بالغة بمدرسة الشاطبي، تمثلت في فقدان جزءاً من أذنه إثر الاعتداء عليه بـ "العض" من زميله.

وأكدت الأسرة آنذاك تحرير محضر رسمي بالواقعة، مطالبةً بضرورة التدخل الإداري والأمني لردع العنف المتبادل وحماية الطلاب من الأفعال غير المنضبطة.

زميله عضه في الفصل.. طالب يفقد جزءًا من أذنه في مدرسة بالإسكندرية



