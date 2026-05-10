إعلان

بعد معاناة 12 يومًا.. وفاة طفل غرق داخل حمام سباحة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

06:38 م 10/05/2026 تعديل في 06:43 م

غرق طفل بحمام السباحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفظ الطفل "محمد.ر.م"، البالغ من العمر 12 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى إهناسيا التخصصي، مساء اليوم الأحد، بعد 12 يومًا من احتجازه داخل العناية المركزة، إثر تعرضه للغرق نهاية أبريل الماضي داخل حمام سباحة نادي العاملين التابع لمديرية الشباب والرياضة بمدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

نقله إلى المستشفى فاقدًا للوعي

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مستشفى إهناسيا التخصصي، يفيد بوصول الطفل فاقدًا للوعي نتيجة توقف عضلة القلب، إثر تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، حيث جرى التعامل الفوري مع الحالة ومحاولة إنقاذ حياته.

محاولات مكثفة لإنقاذ الطفل

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أنه تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل فور وصوله إلى المستشفى بواسطة فريق الطوارئ، حتى عادت الوظائف الحيوية بشكل طبيعي.

وأضاف أنه جرى حجز الطفل داخل العناية المركزة لمدة 12 يومًا تحت الملاحظة والرعاية الطبية المكثفة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم نتيجة فشل في الجهاز التنفسي.

حالة من الحزن بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة إهناسيا عقب إعلان وفاة الطفل، خاصة بعد تداول دعوات واسعة خلال الأيام الماضية بالدعاء له بالشفاء عقب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف إهناسيا غرق طفل وفاة طفل مستشفى إهناسيا التخصصي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
رياضة محلية

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"
أخبار مصر

شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"
زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية
زووم

زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
رياضة محلية

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران