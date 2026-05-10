لفظ الطفل "محمد.ر.م"، البالغ من العمر 12 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى إهناسيا التخصصي، مساء اليوم الأحد، بعد 12 يومًا من احتجازه داخل العناية المركزة، إثر تعرضه للغرق نهاية أبريل الماضي داخل حمام سباحة نادي العاملين التابع لمديرية الشباب والرياضة بمدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

نقله إلى المستشفى فاقدًا للوعي

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مستشفى إهناسيا التخصصي، يفيد بوصول الطفل فاقدًا للوعي نتيجة توقف عضلة القلب، إثر تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، حيث جرى التعامل الفوري مع الحالة ومحاولة إنقاذ حياته.

محاولات مكثفة لإنقاذ الطفل

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أنه تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل فور وصوله إلى المستشفى بواسطة فريق الطوارئ، حتى عادت الوظائف الحيوية بشكل طبيعي.

وأضاف أنه جرى حجز الطفل داخل العناية المركزة لمدة 12 يومًا تحت الملاحظة والرعاية الطبية المكثفة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم نتيجة فشل في الجهاز التنفسي.

حالة من الحزن بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة إهناسيا عقب إعلان وفاة الطفل، خاصة بعد تداول دعوات واسعة خلال الأيام الماضية بالدعاء له بالشفاء عقب الحادث.