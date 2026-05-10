أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ الحصار المفروض على إيران.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، أنها غيرت مسار 61 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران، كما عطلت 4 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار.

وأوضحت أن السفينة يو أس أس جون فين (DDG 113) تبحر خلف كل من يو أس أس ميليوس (DDG 69) ويو أس أن أس كارل براشير (T-AKE-7) ويو أس أس جورج أتش دبليو بوش (CVN 77) في بحر العرب.

وأشارت إلى أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تواصل فرض الحصار على إيران، مؤكدة تحويل مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل عدد من السفن الأخرى لضمان تنفيذ إجراءات الحصار.