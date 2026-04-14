جولة مفاجئة لضبط العملية التعليمية

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة غرب شبرا التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام العملية التعليمية، وتحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح.

متابعة ميدانية داخل المدارس

رافق مدير المديرية خلال الجولة الأستاذ عادل داود، مدير عام إدارة غرب شبرا التعليمية، حيث شملت الزيارة مدارس: شبرا الخيمة الثانوية بنات، وشبرا البلد الرسمية للغات، والناصر الابتدائية المشتركة، بهدف التأكد من انضباط سير الدراسة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة.

تفقد الفصول والسجلات

وتفقد الدكتور ياسر محمود الفصول الدراسية والمعامل، كما تابع السجلات الإدارية ونسب حضور الطلاب والمعلمين، وخلال زيارته لمدرسة الناصر الابتدائية المشتركة، رصد عددًا من المخالفات المتعلقة بالقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.

إحالة مدير مدرسة للتحقيق

وعلى الفور، قرر إحالة مدير مدرسة الناصر الابتدائية المشتركة للتحقيق العاجل بديوان الإدارة، كما وجه بتشكيل لجنة فورية لمتابعة أوضاع المدرسة والعمل على تلافي السلبيات المرصودة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على مصلحة الطلاب أو يخل باستقرار العملية التعليمية.

إشادة بمدرستين

وفي السياق ذاته، أشاد مدير المديرية بمستوى الأداء داخل مدرستي شبرا الخيمة الثانوية بنات وشبرا البلد الرسمية للغات، مثمنًا الجهود المبذولة بهما، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في تقديم خدمة تعليمية متميزة وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب.

رسالة حاسمة

وأشار الدكتور ياسر محمود إلى أن جودة التعليم تبدأ من الانضباط، مؤكدًا أن التواجد الميداني داخل المدارس هو الأساس لمتابعة سير العملية التعليمية، وأن العمل الحقيقي يكون بين الطلاب داخل الفصول، بما يضمن تحقيق مستقبل أفضل يليق بمصر.