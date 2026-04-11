زميله عضه في الفصل.. طالب يفقد جزءًا من أذنه في مدرسة بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:26 م 11/04/2026

طالب يفقد جزءًا من أذنه في مدرسة بالإسكندرية

فقد طالب بالمرحلة الإعدادية في الإسكندرية جزءًا من أذنه، إثر اعتداء بالـ "عض" من أحد زملائه داخل المدرسة، فيما حررت أسرته محضرا رسميا للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عضة تسببت في عاهة مستديمة

أوضحت والدة الطالب "زين"، في محضر التحقيقات، أن نجلها دخل في مشادة كلامية مع أحد زملائه داخل مدرسة الشاطبي الإعدادية، وتطور الأمر بقيام الأخير بعضّه في أذنه بقوة، مما أسفر عن قطع جزءًا منها.

وأكدت الأم أن الإصابة تسببت لنجلها في "تشوه" يتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً، فضلاً عن الصدمة النفسية البالغة التي يمر بها الطالب حاليًا.

محضر رسمي ومطالب بالمحاسبة

وأكدت أسرة الطالب أنها حررت محضرًا رسميًا بالواقعة في قسم الشرطة المختص، متهمةً إدارة المدرسة بالتقصير في الإشراف والرقابة.

وناشدت الأسرة مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة فتح تحقيق إداري موسع، ومحاسبة المتسببين في غياب الانضباط داخل المنشأة التعليمية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث العنيفة.

حالة الطالب المصاب

وبحسب إفادة الأسرة، فإن الطالب يعاني من آلام جسدية ونفسية حادة منذ وقوع الحادث، مما منعه من انتظام الدراسة، فيما طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

