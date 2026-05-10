نتنياهو: حرب إيران لم تنته ويجب تفكيك منشآت التخصيب

كتب : وكالات

06:43 م 10/05/2026

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حرب إيران لم تنته بعد، مؤكدًا ضرورة تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، لأن إيران لا تزال تمتلك قدرات رغم تقليص الكثير منها.

وتابع نتنياهو أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران سيكون أفضل طريقة لإزالة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

ورفض رئيس حكومة الاحتلال، تحديد ما سيحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأشار نتنياهو، "إلى أنه لن يضع جدولًا زمنيًا لذلك، لكنني سأقول إنها مهمة بالغة الأهمية".

