ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على المواطنين في الفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

06:53 م 10/05/2026
    ضبط 5 أطنان من اللحوم الفاسدة بالفيوم
    ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بالفيوم 2
    تموين الفيوم يضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة
    ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بالفيوم
    لحوم فاسدة داخل أكياس سوداء بالفيوم
    ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى بالفيوم
    وكيل وزارة التموين بالفيوم يقود حملة لضبط اللحوم
    ضبط لحوم فاسدة بالفيوم

في ضربة استباقية لمروجي الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك، قبل وصولها إلى الأسواق.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الأجهزة الرقابية تمكنت من استيقاف سيارة «جامبو» محملة بكميات كبيرة من اللحوم المجمدة المستوردة.

وبفحص الحمولة، تبين أنها عبارة عن قطع لحوم معبأة داخل أكياس سوداء، تفتقر تمامًا لأي بيانات رسمية أو علامات تجارية أو تواريخ إنتاج وصلاحية، بما يثير الشكوك حول مصدرها وسلامتها.

تقرير الطب البيطري

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم ملاحظة انبعاث روائح كريهة ونفاذة من الشحنة، ما استدعى الاستعانة بمديرية الطب البيطري لفحصها فنيًا.

وأكد التقرير أن كمية اللحوم المضبوطة، والبالغة 5 أطنان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمامًا، نتيجة سوء التخزين والنقل وفسادها الكامل.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة والحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الفيوم مديرية التموين لحوم فاسدة ضبط لحوم الرقابة التموينية

