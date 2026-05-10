في ضربة استباقية لمروجي الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك، قبل وصولها إلى الأسواق.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الأجهزة الرقابية تمكنت من استيقاف سيارة «جامبو» محملة بكميات كبيرة من اللحوم المجمدة المستوردة.

وبفحص الحمولة، تبين أنها عبارة عن قطع لحوم معبأة داخل أكياس سوداء، تفتقر تمامًا لأي بيانات رسمية أو علامات تجارية أو تواريخ إنتاج وصلاحية، بما يثير الشكوك حول مصدرها وسلامتها.

تقرير الطب البيطري

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم ملاحظة انبعاث روائح كريهة ونفاذة من الشحنة، ما استدعى الاستعانة بمديرية الطب البيطري لفحصها فنيًا.

وأكد التقرير أن كمية اللحوم المضبوطة، والبالغة 5 أطنان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمامًا، نتيجة سوء التخزين والنقل وفسادها الكامل.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة والحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.