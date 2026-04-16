البحيرة تتصدر الجمهورية في مسابقة الأبحاث الزراعية والذكاء الاصطناعي

كتب : أحمد نصرة

12:34 م 16/04/2026

حصدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث الزراعية والذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن هذا الإنجاز المشرف يعكس الجهود المستمرة والتفاني في العمل من جانب توجيه عام التربية الزراعية بالمديرية المركزية، إلى جانب الإدارات التعليمية المشاركة، موجّهًا خالص التهاني للطلاب والمعلمين والمشرفين الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مخلص ودعم مستمر لمنظومة البحث العلمي والابتكار، ودمج التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في قطاع التربية الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، حيث تميزت أبحاث طلاب المحافظة بالربط بين الأساليب الزراعية التقليدية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تقديم حلول ابتكارية لمواجهة التحديات الزراعية.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن تعليم البحيرة سيظل دائمًا في طليعة محافظات الجمهورية بفضل كوادره المتميزة وعزيمة أبنائه، وأن هذا التفوق يعكس مدى الوعي بأهمية البحث العلمي في بناء مستقبل الوطن، خاصة في المجال الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق في مختلف المسابقات والفعاليات والأنشطة التربوية التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

فيديو قد يعجبك



قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين