حصدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث الزراعية والذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن هذا الإنجاز المشرف يعكس الجهود المستمرة والتفاني في العمل من جانب توجيه عام التربية الزراعية بالمديرية المركزية، إلى جانب الإدارات التعليمية المشاركة، موجّهًا خالص التهاني للطلاب والمعلمين والمشرفين الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.

دمج الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي



وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مخلص ودعم مستمر لمنظومة البحث العلمي والابتكار، ودمج التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في قطاع التربية الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، حيث تميزت أبحاث طلاب المحافظة بالربط بين الأساليب الزراعية التقليدية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تقديم حلول ابتكارية لمواجهة التحديات الزراعية.

تعليم البحيرة في الصدارة



واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن تعليم البحيرة سيظل دائمًا في طليعة محافظات الجمهورية بفضل كوادره المتميزة وعزيمة أبنائه، وأن هذا التفوق يعكس مدى الوعي بأهمية البحث العلمي في بناء مستقبل الوطن، خاصة في المجال الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق في مختلف المسابقات والفعاليات والأنشطة التربوية التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.