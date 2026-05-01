إعلان

فيديو يوثق محاولة اغتيال ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

كتب : محمود الطوخي

07:12 م 01/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المدعون الفيدراليون الأمريكيون فيديو يوثق اللحظات الحرجة لمحاولة اغتيال ترامب بواسطة رجل مسلح بأسلحة نارية وسكاكين حاول اقتحام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وبثت جانين بيرو المدعية العامة الأمريكية في واشنطن، مقطع الفيديو عبر حسابها على منصة "إكس" لإنهاء التساؤلات حول هوية الرصاصة التي أصابت ضابط الخدمة السرية أثناء تصديه لمحاولة اغتيال ترامب من قبل المتهم كول توماس ألين، الذي ركض متجاوزا الأمن بسلاح طويل باتجاه قاعة الاحتفالات المكتظة بالمسؤولين.

فيديو يوثق محاولة اغتيال ترامب المسلحة

وأكدت بيرو عدم وجود أدلة على إصابة الضابط بـ"نيران صديقة"، حيث يظهر الفيديو ألين وهو يركض عبر جهاز كشف المعادن ويوجه سلاحه نحو العميل، الذي رد بإطلاق النار 5 مرات؛ مما أدى لتعطيل أحد أبرز الأحداث السنوية في فندق "واشنطن هيلتون" يوم السبت الماضي.

ودافع شون كوران مدير الخدمة السرية، عن الخطة الأمنية للحدث، مؤكدا أن محاولة اغتيال ترامب أُوقفت في غضون ثوانٍ عند المحيط الخارجي للفقاعة الأمنية، مشيرا إلى أن المسافة بين أجهزة كشف المعادن والمنصة بلغت 355 قدما، وهي مسافة محمية بمدخل ومجموعات من السلالم وضباط مسلحين.

كواليس محاكمة المتهم في قضية اغتيال ترامب

وكشفت أوراق المحكمة أن ألين التقط صورة "سيلفي" لنفسه في غرفته بالفندق قبل دقائق من الحادث، وكان مجهزا بحقيبة ذخيرة وجراب مسدس للكتف وسكين، كما أرسل رسالة وصف فيها نفسه بـ"مغتال فيدرالي ودود" تعبيرا عن مظالمه تجاه مجموعة من إجراءات إدارة ترامب.

ويواجه ألين البالغ من العمر 31 عاما وهو مطور ألعاب فيديو هاوٍ من كاليفورنيا، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة حال إدانته بتهمة محاولة اغتيال ترامب، فيما يزعم الدفاع أن قضية الحكومة مبنية على التكهنات بشأن نوايا المتهم الذي لم يذكر اسم الرئيس صراحة في كتاباته، وقد وافق ألين على البقاء مسجونا بانتظار محاكمته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري