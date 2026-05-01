أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

"في انتظار نتيجة القمة".. بيراميدز يحقق فوزا مثيرا على إنبي بثلاثية في

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هزيمة المارد الأحمر في مباراة بيراميدز الماضية ستضع ضغوط على لاعبي الفريق في مباراة اليوم أمام الزمالك.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الثامنة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تصريحات أسامة عرابي عن مباراة القمة

وقال عرابي في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالتأكيد هزيمة الأهلي في المباراة الماضية أمام بيراميدز ستزيد من الضغوطات على اللاعبين، فيما سيكون نادي الزمالك أكثر ثقة في اللقاء".

وأضاف: "في حال تلقى نادي الزمالك الهزيمة في مباراة اليوم، تستمر فرصة متواجدة فرصة قوية في التتويج بلقب الدوري على عكس الأهلي، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة بالنسبة للأحمر".

وتابع: "لاعبي الأهلي هدفهم الأول والأخير هو الفوز بمباراة اليوم لمصالحة الجماهير، خاصة وأن الفريق ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي".

وواصل: "غياب محمد هاني وياسر إبراهيم عن المباراة سيكون له تأثير كبير، لكن الأهلي اعتاد على مثل هذه الظروف".

واختتم عرابي تصريحاته: "لا بد أن يكون هناك وقفة من اللاعبين الكبار بالفريق ويجتمعون مع كل اللاعبين لدعمهم قبل مباراة القمة".

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم، هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، وهو يحتل المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة جمعهم.

وفي المقابل يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من 23 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الأول بالدوري

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين من الدور الأول، تمكن الأحمر من تحقيق الفوز على حساب الزمالك، بهدفين مقابل هدف واحد.

