هؤلاء بعد إيران.. توفيق عكاشة: هل اقتربت ساعة الصفر لأنظمة أخرى؟

كتب : حسن مرسي

07:09 م 01/05/2026

توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الضربة المقبلة ستستهدف إيران أولًا، ثم سوريا وكوبا ونيكاراجوا، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تواجه نهايات حتمية.

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الأوضاع في مالي ونيجيريا ستشهد تطهيرًا لتنظيمات الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستكون ضمن مسرح الأحداث القادمة التي تستهدف إنهاء نفوذ الجماعات المتطرفة.

وأشار إلى أن أنظمة عربية عديدة ستسقط قريبًا، بعضها تلقائيًا نتيجة ضعف داخلي، وأخرى عبر تدخلات خارجية وصفها بـ "السقوط الصناعي"، مؤكدًا أن التغيير قادم لا محالة.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترب من نهاية صلاحيته السياسية، موضحًا أن الاقتصاد الروسي هو القوة الحقيقية داخل البلاد، وأنه الأقوى من أي شخصية سياسية مهما بلغت قوتها.

وشدد عكاشة على أن النظام العالمي لا يسمح باستمرار أنظمة فقدت صلاحيتها، مشيرًا إلى أن بوتين نفسه لن يكون استثناءً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في موازين القوى.

وأكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الاتهامات التي توجه له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "اشتراه المال" لا أساس لها من الصحة، موضحًا أنه لم ولن يبيع نفسه مقابل أي مكاسب مادية.

وشدد على أنه واجه محاولات اغتيال معنوي منذ عام 2011 وحتى اليوم، لكنه خرج منها منتصرًا بفضل الله، مشددًا على أنه يقول كلمته بضمير خالص ويحمل رسالة إعلامية وسياسية لا يتاجر بها.

