فيديو فضح الجريمة.. القبض على متهمين بسرقة حديد "الدائري" لبيعه خردة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول يوثق واقعة سرقة حديد الطريق الدائري، حيث ظهر شخصان يقومان بتحطيم أجزاء من الحاجز الخرساني للمرفق العام بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية.

تحديد وضبط الجناة

وباشرت قوات الأمن فحص المقطع المصور وإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما.

وتبين من الفحص الأمني أن أحد المتهمين يمتلك سجلًا جنائيًا، وأنهما يقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

اعترافات لبيع الخردة

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب جريمة تخريب الحاجز الخرساني بقصد استخراج أسياخ الحديد لبيعها.

وأقر الجناة ببيع الحديد المسروق لمالك مخزن خردة بمحافظة القاهرة، والذي كان يشتري المضبوطات بهدف التربح.

إحالة للنيابة العامة

تمكنت القوات من إلقاء القبض على تاجر الخردة، الذي اعترف بعلمه بأن المضبوطات ناتجة عن متحصلات سرقة.

كما تم استرداد المسروقات بإرشاده، قبل أن تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وتحيل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.