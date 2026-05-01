كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام أحد أفراد الشرطة باقتحام منزلها والتعدي على أسرتها دون وجه حق، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من فرد الشرطة الظاهر في مقطع الفيديو، أفاد بأنه أثناء مشاركته في تأمين تنفيذ حكمين قضائيين بالطرد لصالح أحد المواطنين ضد شقيقتين، بعقار كائن بدائرة القسم، وقعت الواقعة محل الفحص.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام شقة بولاق الدكرور

وأوضحت التحريات أنه أثناء تنفيذ القرار، تبين أن إحدى الشقتين الصادر بشأنها الحكم مغلقة، ولم يستجب أحد من داخلها، فقام المحضر المختص بمراجعة قاضي التنفيذ، الذي وجّه بالاستمرار في الإجراءات وكسر باب الشقة. وعقب كسر الباب، تبيّن تواجد الصادر ضدها الحكم بداخلها.

وأضافت التحريات أن السيدة بادرت، بالاشتراك مع والدها ووالدتها وشقيقتها الصادر ضدها الحكم في الشقة الأخرى، بالإضافة إلى صديقة لها مقيمة بذات العقار، بالتعدي على فرد الشرطة والمحضر بالسب والشتم والضرب، ما أسفر عن إصابة فرد الشرطة بجرح في الوجه، فيما قامت إحدى المتهمات بتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، كما تم تنفيذ الحكمين القضائيين محل الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

