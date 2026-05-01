أصدر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، قرارًا بتشكيل “لجنة الحكماء”، وذلك في إطار دعم العمل النقابي وتعزيز جهود تطوير المهنة.

وتضم اللجنة نخبة من كبار الشخصيات النقابية والخبرات الهندسية والعامة، وهم وفقًا للترتيب الأبجدي:

الدكتور إبراهيم فوزي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد زكي بدر، المهندس أحمد عثمان، الدكتور أسامة كمال، المهندس بهاء ديمتري، المهندس حسن عبد العزيز، الدكتور حسن يونس، الدكتور حسين العطفي، المهندس حسين مسعود، الدكتور حماد عبدالله، الدكتور سعد الجيوشي، المهندس سيف أبو النجا، المهندس طارق النبراوي، الدكتور عابد خطاب، المهندس عاصم الجزار، الدكتور عبد القوي خليفة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الدكتور فاروق الحكيم، الدكتور ماجد إلياس، الدكتور محمد شاكر المرقبي، المهندس مراد قلادة، والمهندس هاني ضاحي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الغني، أن مهام اللجنة تشمل دراسة الموضوعات التي تُعرض من قبل نقيب المهندسين، ووضع رؤى للاستراتيجية العامة للعمل النقابي، وبحث التحديات التي تواجه مهندسي القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراسة سبل تطوير ممارسة المهنة، ودراسة الموقف المالي للنقابة، فضلًا عن مناقشة التحديات المرتبطة بملف التعليم الهندسي.