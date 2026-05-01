إعلان

نقيب المهندسين يُشكل "لجنة الحكماء" لدعم العمل النقابي وتطوير المهنة

كتب : محمد عبدالناصر

07:22 م 01/05/2026

الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، قرارًا بتشكيل “لجنة الحكماء”، وذلك في إطار دعم العمل النقابي وتعزيز جهود تطوير المهنة.

وتضم اللجنة نخبة من كبار الشخصيات النقابية والخبرات الهندسية والعامة، وهم وفقًا للترتيب الأبجدي:
الدكتور إبراهيم فوزي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد زكي بدر، المهندس أحمد عثمان، الدكتور أسامة كمال، المهندس بهاء ديمتري، المهندس حسن عبد العزيز، الدكتور حسن يونس، الدكتور حسين العطفي، المهندس حسين مسعود، الدكتور حماد عبدالله، الدكتور سعد الجيوشي، المهندس سيف أبو النجا، المهندس طارق النبراوي، الدكتور عابد خطاب، المهندس عاصم الجزار، الدكتور عبد القوي خليفة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الدكتور فاروق الحكيم، الدكتور ماجد إلياس، الدكتور محمد شاكر المرقبي، المهندس مراد قلادة، والمهندس هاني ضاحي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الغني، أن مهام اللجنة تشمل دراسة الموضوعات التي تُعرض من قبل نقيب المهندسين، ووضع رؤى للاستراتيجية العامة للعمل النقابي، وبحث التحديات التي تواجه مهندسي القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراسة سبل تطوير ممارسة المهنة، ودراسة الموقف المالي للنقابة، فضلًا عن مناقشة التحديات المرتبطة بملف التعليم الهندسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المهندسين محمد عبد الغني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 -0 الزمالك.. ركلة جزاء مهدرة للأهلي
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 -0 الزمالك.. ركلة جزاء مهدرة للأهلي
"اسمه يصنع النجوم".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق أمام الزمالك
رياضة محلية

"اسمه يصنع النجوم".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق أمام الزمالك
بـ تي شيرت الأهلي.. ياسمين عز تدعم القلعة الحمراء في لقاء القمة
زووم

بـ تي شيرت الأهلي.. ياسمين عز تدعم القلعة الحمراء في لقاء القمة
"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
حرب إيران.. ترامب مخيّرا طهران: التوصل لاتفاق أو التدمير الكامل
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب مخيّرا طهران: التوصل لاتفاق أو التدمير الكامل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الزمالك.. الدوري المصري