إعلان

أمعاؤه خرجت أمام عيني.. كلاب ضالة تنهش جسد طفل حتى الموت ووالده: مزرعة دواجن السبب

كتب : ياسمين عزت

05:04 م 01/05/2026

والد الطفل الصحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، إثر تعرضه لهجوم شرس من 4 كلاب ضالة بمنطقة الكوثر، ما أثار حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

والد الطفل الضحية يروي التفاصيل:

وقال والد الطفل “أسامة” إن الجيران أبلغوه هاتفيا بتعرض نجله لهجوم من الكلاب وإصابته، مشيرًا إلى أنه هرع إلى مكان الواقعة ليجده في حالة إغماء تام.

وأضاف الأب أن نجله تم نقله إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، قبل تحويله إلى مستشفى الزقازيق لإجراء تدخل جراحي عاجل، مؤكدًا أن حالته كانت حرجة للغاية، حيث تعرض لنهش شديد في جسده، ووصلت الإصابات إلى خروج أمعائه خارج جسده.

وتابع الأب في حالة من الصدمة: “اتفاجئت بإصاباته البشعة.. منظره كان صعب جدًا وجع قلبي”.

واتهم والد الضحية مزرعة دواجن مجاورة للمنازل بالتسبب غير المباشر في الواقعة، موضحًا أن العاملين بها يقومون بإلقاء الدواجن النافقة ومخلفات اللحوم في محيط المنطقة، ما يجذب الكلاب الضالة ويزيد من شراستها وتوحشها.

وأشار إلى أن الأطفال في المنطقة يتعرضون بشكل متكرر لهجمات من الكلاب، في ظل انتشارها بكثافة، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة السكان.

وناشد الأب الجهات المعنية بسرعة التدخل للسيطرة على الكلاب الضالة والتعامل معها بشكل آمن، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

واختتم حديثه بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن والدة الطفل تعيش حالة انهيار تام، قائلة إنها لن تستطيع البقاء في المنزل بعد فقدان نجلها، في وقت يعيش فيه أهالي المنطقة حالة من الخوف والقلق، انتظارًا لوقوع حوادث جديدة، مطالبين بحلول عاجلة لإنهاء هذه الأزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفل الشرقية حوادث كلاب ضالة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة