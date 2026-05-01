شهدت مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، إثر تعرضه لهجوم شرس من 4 كلاب ضالة بمنطقة الكوثر، ما أثار حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

والد الطفل الضحية يروي التفاصيل:

وقال والد الطفل “أسامة” إن الجيران أبلغوه هاتفيا بتعرض نجله لهجوم من الكلاب وإصابته، مشيرًا إلى أنه هرع إلى مكان الواقعة ليجده في حالة إغماء تام.

وأضاف الأب أن نجله تم نقله إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، قبل تحويله إلى مستشفى الزقازيق لإجراء تدخل جراحي عاجل، مؤكدًا أن حالته كانت حرجة للغاية، حيث تعرض لنهش شديد في جسده، ووصلت الإصابات إلى خروج أمعائه خارج جسده.

وتابع الأب في حالة من الصدمة: “اتفاجئت بإصاباته البشعة.. منظره كان صعب جدًا وجع قلبي”.

واتهم والد الضحية مزرعة دواجن مجاورة للمنازل بالتسبب غير المباشر في الواقعة، موضحًا أن العاملين بها يقومون بإلقاء الدواجن النافقة ومخلفات اللحوم في محيط المنطقة، ما يجذب الكلاب الضالة ويزيد من شراستها وتوحشها.

وأشار إلى أن الأطفال في المنطقة يتعرضون بشكل متكرر لهجمات من الكلاب، في ظل انتشارها بكثافة، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة السكان.

وناشد الأب الجهات المعنية بسرعة التدخل للسيطرة على الكلاب الضالة والتعامل معها بشكل آمن، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

واختتم حديثه بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن والدة الطفل تعيش حالة انهيار تام، قائلة إنها لن تستطيع البقاء في المنزل بعد فقدان نجلها، في وقت يعيش فيه أهالي المنطقة حالة من الخوف والقلق، انتظارًا لوقوع حوادث جديدة، مطالبين بحلول عاجلة لإنهاء هذه الأزمة.

اقرأ أيضًا:

أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية