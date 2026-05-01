غدا.. الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا تحت شعار "التشخيص أولًا"

كتب : أحمد جمعة

06:08 م 01/05/2026 تعديل في 06:08 م

اليوم العالمي للهيموفيليا

تستعد الجمعية المصرية للهيموفيليا لإطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا 2026، يوم السبت الموافق 2 مايو، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمكتبة حديقة الطفل بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا (WFH).

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "التشخيص: الخطوة الأولى نحو الرعاية"، في إشارة إلى أهمية التشخيص المبكر والدقيق كعامل أساسي في تحسين جودة حياة المرضى والحد من مضاعفات اضطرابات النزف الوراثية.

وتجمع الفعالية بين المرضى وأسرهم والأطباء وممثلي الجهات الصحية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تطوير خدمات التشخيص والعلاج، بما يضمن توفير رعاية صحية أكثر عدالة وشمولًا.

وأكدت الدكتورة ماجدة رخا، رئيسة الجمعية المصرية للهيموفيليا، أن التشخيص المبكر يمثل حجر الأساس لحماية المرضى من المضاعفات، مشيرة إلى أن الفعالية تهدف إلى رفع الوعي وتوحيد الجهود لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ويُقدَّر عدد مرضى الهيموفيليا في مصر بنحو 7000 إلى 7100 مريض حتى عام 2023، مع احتمالية زيادة العدد الفعلي نتيجة تحسن وسائل التشخيص والكشف المبكر خلال السنوات الأخيرة.

ورغم التحديات المرتبطة بتأخر التشخيص وصعوبة توفير العلاج الوقائي في بعض المناطق، فقد شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في هذا الملف، من خلال تحديث بروتوكولات العلاج وزيادة مراكز التخصص وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية المختلفة.

وتؤكد الجمعية أن تحسين فرص التشخيص وتوسيع نطاق العلاج يمثلان خطوة أساسية نحو دعم المرضى وتمكينهم من حياة أكثر أمانًا وجودة.

الهيموفيليا وزارة الصحة الرعاية الصحية

