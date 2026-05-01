ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري.

وينتمي عدد كبير من نجوم الوسط الفني لجماهير القلعة الحمراء النادي الأهلي ويدعمون الفريق في مبارياته المحلية والقارية، وهم على موعد غدا في مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في مباراة مصيرية للفريقين.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم ينتمون لجماهير النادي الأهلي:

أحمد فهمي

يعد الفنان أحمد فهمي من أشهر نجوم الفن انتمائا للقلعة الحمراء، ويساند الفريق من خلال حضوره العديد من المباريات، كما تجمعه علاقة صداقة بعدد كبير من لاعبي النادي الأهلي، ويقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤازر الفريق من داخل الاستاد.

رامز جلال

هو من أكثر نجوم الفن عشقا للنادي الأهلي ودائما ما يستضيف نجومه ببرامج المقالب التي يقدمها كل عام بشهر رمضان المقالب، ويحرص على دعم الفريق ومساندته سواء محليا أو قاريا، وينشر العديد من الصور والفيديوهات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعم الفريق على طريقته.

يوسف الشريف

من المعروف عن الفنان يوسف الشريف انتمائه للنادي الأهلي، وصرح من قبل أنه لعب في صفوف ناشئي الفريق حتى سن الـ 19 عاما قبل أن يقرر انهاء مشواره الكروي والاتجاه إلى عالم الفن، كما طالب بنبذ التعصب مشيرا إلى احترامه لنادي الزمالك ووصف الناديين بـ "أكبر أندية العالم".

تامر حسني

صرح الفنان تامر حسني بأنه لعب في ناشئي نادي الزمالك لمدة 7 سنوات، ثم انتقل لناشئي النادي الأهلي لمدة عامين قبل أن يترك كرة القدم ويتجه للغناء، دائما ما يقوم بدعم النادي الأهلي والاحتفال معه بالبطولات، وينشر احتفالاته عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص جماهير الفريق.

محمد فراج

من المعروف عن الفنان محمد فراج انتمائه للنادي الأهلي، ودائما ما يحرص على حضور مباريات الفريق حول العالم، وكان متواجدا مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لمشاركة النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت هناك وكان برفقته زوجته الفنانة بسنت شوقي، وينشر كواليس متابعته للمباريات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

