حدائق عامة "ببلاش".. هدايا محافظ جنوب سيناء للمواطنين في شم النسيم (صور)

كتب : رضا السيد

08:29 م 09/04/2026
    الاجتماع مع رؤساء المدن عبر الفيديو كونفرانس
    جانب من الإجتماع

وجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من هيئة سلامة الغذاء، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المدن، للمرور والتفتيش على محلات بيع الأسماك المملحة وأماكن تصنيفها، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار الاستعداد للاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

تشديد الرقابة على الأسواق

شدد المحافظ على مضاعفة الحملات التفتيشية يوميًا على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية، وسحب عينات عشوائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

رفع درجات الاستعداد القصوى

وجّه المحافظ برفع درجات الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة، مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمجان، وتكثيف أعمال النظافة ورفع مستوى الخدمات، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور بالميادين والشوارع الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين وتجنب التكدسات.

جاهزية قطاع الصحة والإسعاف

أكد المحافظ على أهمية الجاهزية الكاملة لمختلف القطاعات الخدمية، وخاصة الصحة والإسعاف، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية، مع تكثيف انتشار سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

متابعة الكنائس وتهنئة الأقباط

طالب المحافظ رؤساء المدن بمتابعة الكنائس وتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، تعزيزًا لروح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، إلى جانب تقديم التهنئة للمواطنين والتواجد الميداني لمتابعة الخدمات والاستماع لشكاوى المواطنين وحلها فورًا.

اجتماع موسع مع الجهات المعنية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم الخميس بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام، والمستشار القانوني للمحافظة، وممثلي الجهات المعنية، عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة رؤساء المدن ومديري مديريات الإسكان والطرق، لاستعراض نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026.

الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات

اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وتذليل أي معوقات أمام التنفيذ، مع متابعة دورية لكافة الملفات لضمان الاستفادة القصوى من المشروعات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جنوب سيناء.

المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025
